Dükkan sahibine özel konser bile teklif etti: Taylor Swift'in favori dönercisi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:59

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:59

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen ve başarılarıyla sık sık gündeme gelen Taylor Swift, Eras adlı dünya turnesine devam ediyor. Turne kapsamında Londra'ya gelen şarkıcını favori kebapçısı ortaya çıktı.



Kentish Delight adındaki dükkanın sahibi Ahmed Khan, "Taylor Swift buradan çok sipariş veriyor" diyerek pop yıldınızının dükkanını sık sık tercih ettiğini söyledi. Dükkan sahibi Khan "Sevgilisi Joe Alwyn, buranın en iyi kebapçı olduğunu biliyordu ve Taylor'a da göstermek istedi" dedi.

Pandemiden önce sevgilisi Joe Alwyn ile sık sık dükkana gelen şarkıcının favorisi ise tavuk döner. Ünlü şarkıcı genellikle salata ve ekstra sarımsak soslu tavuk döner sipariş ediyor.



Swift bu kebapçıyı o kadar seviyor ki bir klibini burada çekmeyi tercih etti. Şarkıcı, Ed Sheeran ve Future birlikte seslendirdiği "End Game" (2017) şarkısının bazı sahnelerini bu dükkanda çekmişti.

Şarkıcı sayesinde satışlarında patlama yaşayan dükkanın sahibi, Swift'in çok da cömert olduğunu ekledi.



Dükkanın sahibi olan Ahmed Khan, şarkıcının kendisine VIP konser bileti teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Khan, çok yoğun bir şekilde çalıştığı için konsere gidemeyeceğini söyledi.

Şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahseden Khan "Ünlü biri gibi davranmıyor. Çok mütevazı, herkesle sohbet ediyor" dedi.

