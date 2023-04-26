The Witcher'ın 3. sezon fragmanı yayımlandı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:37

Netflix'in fantastik dizi dünyasına kattığı en önemli yapımlardan biri olan The Witcher, hayranlarının uzun zamandır beklediği üçüncü sezonu için müjdeli haberi sonunda verdi. Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre dizinin yeni sezonu 17 Kasım 2023'te yayımlanacak.

Fragmanda, Ciri'nin kılıç kullanımı ve hızlı aksiyon sahneleri dikkat çekti. Ayrıca, Geralt ve Yennefer arasındaki ilişki de sezon boyunca gelişmeye devam edecek gibi görünüyor. Geralt karakteri dizide Henry Cavill tarafından canlandırılıyor.

Ancak bu durum 3. sezon itibarıyla değişecek ve dizide artık Geralt karakterini Henry Cavill canlandırmayacak. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda artık The Witcher dizisinde yer almayacağını belirtmişti. Neden olarak ise dizide yapılan işlerden çok memnun olmadığını dile getirmişti. Ayrıca Henry Cavill yeni Geralt karakterini oynayacak oyuncuyu da açıklamıştı.

İddialara göre Henry Cavill'in ayrılığı 3. sezonun son bölümlerinde yaşanacak ve yerine Liam Hemsworth rol alacak.

Henry Cavill'ın açıklaması şu şekilde olmuştu:

"Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlar hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Benim yerime, fantastik Bay Liam Hemsworth, Beyaz Kurt rolünü üstlenecek. En büyük edebi karakterlerde olduğu gibi, Geralt'ı canlandırmak için harcadığım zamana saygı duyarak ve Liam'ın bu en büyüleyici ve incelikli adamı nasıl ele alacağını görmek için heyecan duyarak meşaleyi devrediyorum. Liam, bu karakterin harika bir derinliği var, içine dalmanın ve neler bulabileceğinizi görmenin tadını çıkarın."