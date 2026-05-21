Dünya Kupası öncesi milyar dolarlık kriz: FIFA ABD’deki dev stadyumların isimlerini sildi!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, devasa spor yatırımlarının merkezi olan ABD stadyumlarında benzeri görülmemiş bir isim krizi yaşanıyor. Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonunu kendi katı ticari kurallarıyla yöneten FIFA, turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) stadyumlarının çok yıllı ve milyar dolarlık kurumsal isim haklarını askıya aldı. Küresel markaların isimleri turnuva boyunca tabelalardan silinirken, futbolseverler resmi fikstürlerde alışılmışın dışında bir haritayla karşı karşıya kalacak.

"TEMİZ STADYUM" POLİTİKASI MİLYON DOLARLIK SPONSORLUKLARI VURDU

FIFA’nın uzun yıllardır tavizsiz şekilde uyguladığı "Temiz Stadyum" (Clean Stadium) politikası, turnuva alanlarında resmi FIFA sponsorları haricindeki hiçbir kurumsal markanın logosuna, ismine ya da tanıtımına izin vermiyor. ABD'deki stadyumların neredeyse tamamı ise telekomünikasyon, finans ve otomotiv devleriyle devasa isim hakkı sözleşmelerine sahip durumda.

Kurallar gereği, resmi ortak olmayan bu şirketlerin isimleri turnuva süresince tabelalardan, dijital ekranlardan ve biletlerden tamamen kaldırılacak. Bu katı uygulama nedeniyle MetLife, SoFi ve AT&T gibi spor dünyasının en ikonik arenaları, turnuva boyunca coğrafi konumlarına göre adlandırılan tekdüze isimlerle anılacak.

RESMİ İSİMLER DEĞİŞTİ ANCAK COĞRAFİ KONUMLAR TARTIŞMA YARATTI

FIFA tarafından stadyumlara verilen yeni isimler, coğrafi doğruluk tartışmalarını da beraberinde getirdi. Federasyonun belirlediği listede, birçok stadın gerçekte bulundukları şehirlere değil, en yakın büyük metropollere göre adlandırılması dikkat çekti.

Örneğin, New England Patriots'ın iç saha maçlarını oynadığı ünlü Gillette Stadyumu, gerçek konum olarak Boston'a 30 mil uzaklıktaki Foxborough kasabasında yer almasına rağmen resmi programda "Boston Stadyumu" olarak değiştirildi. Benzer şekilde, Los Angeles'ın güneyindeki Inglewood kentinde bulunan milyar dolarlık SoFi Stadyumu da turnuva boyunca yalnızca "Los Angeles Stadyumu" adıyla hizmet verecek. AT&T Stadyumu "Dallas Stadyumu", MetLife ise "New York New Jersey Stadyumu" olarak listelendi.

MERCEDES-BENZ STADYUMU’NA 18 AYLIK DİPLOMASİNİN ARDINDAN ÖZEL İZİN

Turnuva boyunca tüm stadyum logoları dev brandalarla kapatılarak sansürlenecek olsa da, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu bu konuda tarihi bir istisnanın sahibi oldu. Stadyum yönetimi ile FIFA arasında tam 18 ay boyunca perde arkasında yürütülen yoğun müzakerelerin ardından, Alman otomotiv devinin dünyaca ünlü üç kollu yıldız ambleminin korunması yönünde özel bir anlaşmaya varıldı.

Bu ayrıcalığın arkasında ise lojistik ve teknik bir zorunluluk yatıyor. Mühendisler, stadyumun son derece karmaşık ve devasa açılır-kapanır tavan mekanizması üzerinde yer alan dev Mercedes logosunu kapatma girişiminin, çatının mekanik aksamına kalıcı zarar verme riski taşıdığını rapor etti. FIFA, tesisin benzersiz altyapısını göz önünde bulundurarak logonun kalmasına izin verdi ancak stadyumun ismi turnuva kayıtlarında yine de "Atlanta Stadyumu" olarak değiştirilmekten kurtulamadı.