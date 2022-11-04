Dünya onları konuşmuştu: Yapışık siyam ikizleri Türkiye'de hayat buldu

04 Kasım 2022 Cuma, 10:37

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yardımlarıyla Türkiye'ye gelen Cezayirli Elalia Kherkhar ve-İbrahim Kherkhar'in henüz 5 aylık yapışık siyam ikizleri Safa ve Şifa, 6 aylık bir hazırlık süreci ve 9 saati bulan bir ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Aile, “Dünyaya geldikleri ve ayrıldıkları gün, bizim için iki ayrı doğum günü olacak” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Cezayir’den Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yardımlarıyla 15 Aralık 2021’de Türk hekimlerine emanet edilmek üzere hastaneye getirilen 5 aylık yapışık siyam ikizleri Safaa (Safa) ve Chifaa (Şifa)'nın başka sorunları da vardı. Birbirlerinie bakar şekilde doğan ikizlerin ayrıca göğüs ön duvarından karınlarına kadar yapışıktı. Şifa'da ayrıca, hidrosefalisi olmasından dolayı beyninde sıvı birikiyor, kafası hızla büyüyor, nörolojik gelişimi her geçen gün kötüye gidiyordu.

6 AYLIK HAZIRLIKLA KURTARILDILAR

Safa ve Şifa, 6 aylık hazırlık sürecinin ardından 6 Haziran 2022 tarihinde 9 saat süren ameliyat sonucunda başarıyla birbirinden ayrıldı. Ameliyat sonrasında 4 aylık tedavi süreci de tamamlandı. Bugün 15 aylık olan Safa ve Şifa kendi bedenlerine kavuşmuş olarak, tarifsiz sevinç yaşayan anne ve babasıyla evlerine dönmek üzere kaldıkları hastaneden taburcu edildiler.

"HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"

Cezayirli Elalia Kherkhar ve-İbrahim Kherkhar çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken genç anne hamileliğinin 5. ayına geldiğinde ikiz bebeklerinin yapışık olduğunu öğrendi. Elalie Kherkhar o günleri, “Hayatımızın şokunu yaşadık, bunu sadece ailemize söyleyebildik” sözleriyle anlattı.

TÜM CEYAZİR'DE DUYULDU

Elalia Kherkhar doğumun üçüncü gününde hastaneden taburcu edilmişti. Yapışık ikizlerle ilgili haber, tüm Cezayir’de duyuldu, hatta İtalya, İspanya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan Cezayirliler de duydular. Sahip de çıktılar; yapışık ikizleri birbirinden ayıracak bir hastane bulmak için bulundukları ülkelerde arayışa girdiler. Elalia Kherkhar “Moral vermek için, hastane önermek için öyle çok arayan oluyordu ki, eşime telefonla ulaşamıyordum, telefonu hep meşguldü” diyor. Ve Cezayirlilerin bu sıkı dayanışması amacına ulaştı. Yapışık ikizler, birçok ülke tedavi için kendi ülkelerine davet etse de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yardımlarıyla 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’ne getirildi. Tedavi sonrasu bundan sonraki süreçte 2 doğum günü kutlayacaklarını ifade eden aile, “Dünyaya geldikleri ve ayrıldıkları gün, bizim için iki ayrı doğum günü olacak” dedi.

Tedaviyi süreci 100 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilirken, uzmanlar ve yetkililer de değerlendirmelerde bulundu. Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, sürece ilişkin şunları söyledi:

"HER DETAYI EZBERLEDİK"

“Literatürde fazla bilgi olmasa da planlı ve tecrübeli ekiplerle yapılan ameliyatlar sonrası başarı oranlarının yüzde 80’lere kadar çıkabildiğini görünce bu işi başarabileceğimizi düşündüm. Üç boyutlu makette de çalışarak çok iyi hazırlandık, anatomik her detayı adeta ezberledik. Radyolojik olarak tüm damarları safra yollarını nasıl ayırabileceğimizi defalarca çalıştık. Safa ve Şifa’nın yapışık bedenlerinin ayrılmasında bizim için en kritik nokta karaciğeri eşit şekilde kesmemiz ve komplikasyon olmamasıydı. Titiz ve deneyimli bir ekiple hiç sürprizle karşılaşmadık. Tam hayal ettiğimiz şekilde karaciğeri iki eşit parçaya bölmeyi başardık.”

YAPAY, ORGANİK DOKULAR VE SENTETİK MADDELER KULLANILDI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ise şu bilgileri verdi:

“5 aylıkken getirilen ikizlerimizi başarıyla ayırabilmek için birçok farklı branştan ekiple çok sayıda toplantı yaptık ve titizlikle tedavi planı çıkardık. Şifa’nın hidrosefalisi nedeniyle bir dizi ameliyat uygulandı. Acıbadem laboratuvarlarında üretilmiş özel yapay ve organik dokular ile sentetik bazı özel maddeleri kullanarak, ayırma ameliyatı sonrası oluşacak büyük boşluğu kapatacak bağ dokuları oluşturma ameliyatları yapıldı. Hazırlık ameliyatları tamamlanınca, yatışlarından yaklaşık 6 ay sonra ikizler başarıyla ayrılıp yoğun bakım servisinde tedaviye alındılar. Tedavi sürecinin de başarıyla tamamlanmasıyla ülkelerine dönmeye hazır hale geldiler.”

"ACİL MÜDAHALE GEREKİYORDU"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç, ise Şifa'daki ileri derece hidrosefalisi sürecinin nasıl atlatıldığını şu sözlerle anlattı:

“Ayırma işleminden önce Şifa’nın hidrosefalisine Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibi olarak acil müdahale etmemiz gerekiyordu, yoksa her iki bebek de kaybedilecekti. Ekipçe çok sıkı ve titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Şifa’nın beyninde biriken sıvıyı boşaltmak için şant ameliyatı yaptık. Çok zorlu bir sürecin ardından artık durumu daha iyi. Başındaki büyümenin ilerlemesi durdu, nörolojik olarak etrafa daha iyi uyum sağlar hale geldi. Yapışık ikiz vakalarında ekip çalışması son derece önemli. Ekip olarak kenetlenerek ikizleri başarıyla vücutlarına kavuşturup, tedavisini gerçekleştirdik”

DOKU İSKELESİ MALZEMESİ ÜRETİLDİ

Ameliyat sonrası ön duvarında oluşacak boşluğun kapatılabilmesi için yaptıkları çalışmaları aktaran Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Bebekler ayrıldıklarında göğüs ön duvarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterli deri dokuları olmadığından deri üretmek gerekiyordu. Deri genişletme işlemine başlamadan önce 3 D teknolojisini uygulayarak doğru bir şekilde hesapladık ve cerrahi simülasyon yaptık. Acıbadem laboratuvarlarında üretilen dünyada ilk kez hücreden arındırılmış plasenta zarıyla dokuların damarlanmasını sağladık. Aynı zarla, fıtık kaybını kapattık. Yine ilk defa 3 boyutlu yazıcı desteğiyle doku iskelesi malzemesi üretildi. Bebeklerin göğüs duvarını onunla kapattık” dedi.