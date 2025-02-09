Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:29

Güncelleme: 09.02.2025 - 09:29

Dünyanın birçok kültüründe kendisine farklı isimlerle yer bulan Anadolu'da "Cemre" olarak bilinen ve havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin bu yıl ne zaman düşeceği araştırılıyor. Peki, Cemre ne zaman düşer? Birinci Cemre düşme tarihi ne?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.