Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:42

Dünya Sivil Havacılık Günü'nün ortaya çıkışı, sivil havacılığın küresel düzeydeki önemini vurgulamak ve insanların havacılıkla ilgili konularda bilinçlenmelerini sağlamak amacını taşır. Peki, Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? Dünya Sivil Havacılık Günü ne zaman? Dünya Sivil Havacılık Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sivil Havacılık Günü, sivil havacılığın toplumlar arasında bağlantı sağlamak, ekonomik büyümeyi desteklemek, küresel ticareti kolaylaştırmak, turizmi teşvik etmek ve acil durum yardımını kolaylaştırmak gibi önemli rollerini vurgular. Ayrıca, bu gün, havacılık sektöründeki gelişmeleri kutlamak, hava güvenliğine odaklanmak ve sivil havacılıkla ilgili farkındalığı artırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanır.

DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Sivil Havacılık Günü, sivil havacılığın önemini vurgulamak ve bu sektördeki gelişmeleri kutlamak amacıyla her yıl 7 Aralık'ta kutlanır.

DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık'ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.