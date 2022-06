Zinedine Zidane'dan tarihi itiraflar

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:16

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zidane Zidane, 50. yaş gününe özel Fransız basınından L'Equipe'e özel bir röportaj verdi. Bir gün Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Zidane, "Fransa ile işim bitmedi" sözlerini kullandı.

"ASLA ASLA DEMEMELİSİNİZ"

PSG ile adının geçmesi ile ilgili genç teknik direktör, "Bir teknik direktör olarak asla asla dememelisiniz. Futbol oynadığım dönemde birçok takıma gidebilirdim ama teknik direktör olarak aynı şey söz konusu değil. Teknik direktör olarak gidebileceğim 50 kulüp yok sadece 2-3 seçenek var. Eğer bir kulübe gidersem, bu kazanmak için olur. Bunu alçak gönüllükle söylüyorum. Bu yüzden her takıma gidemem" dedi.

Daha önce Manchester United ile adının geçmesi sorusuna cevap veren Zidane, "İngilizce'yi anlayabiliyorum ama yeterince akıcı konuşamıyorum. Çalıştırdığı takımın ülkesinin dilini konuşamayan teknik direktörler olduğunu biliyorum ama ben farklı bir şekilde çalışıyorum. Kazanmak için birçok faktör devreye giriyor, bu küresel bir durum. Ama ben kazanmak olan ihtiyacım olan şeyi biliyorum" diye konuştu.

"DELİ GİBİ ÇALIŞTIM"

Real Madrid ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşması sorulan Zinedine Zidane, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak asla şans değildir. Bu zor bir iştir. Deli gibi çalıştım. Oyuncularım bana ve ben oyuncularıma inandım, şaşırmadım çünkü her şeyimi verdim" değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid ile 2017 yılında La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak double yapılması sorulan Zidane, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak fantastik bir şey ama bütün bir sezondan sonra en güzel şey La Liga'yı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak prestijli, birçok takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı tercih eder, ama La Liga'yı kazanmanın zorluğu... O yıl her iki turnuvayı da kazanmak çok büyük bir şeydi" sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile ilişkisi sorulan Zidane, "Elimden geldiğince Santiago Bernabeu'ya gitmeye çalışıyorum. Locam var, çocuklarım ve arkadaşlarım da bundan hoşlanıyor. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalini de Stade de France'da izledim" değerlendirmesini yaptı.

"1998 BENİM YILIMDI"

Futbolculuğu döneminde 1998 yılında Juventus'ta forma giydiği dönemde Ballon d'Or'u kazanması hakkında Zidane, "1998'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazandığımızda 26 yaşındaydım, dünyanın en iyi oyuncusuydum ve bu çok güzeldi. Milli Takım'dan döndükten sonra büyük bir felaket yaşadım. Arkdaşlarım bile Juventus'a geri dönenin ben değil, kuzenim olduğunu söylüyordu. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra rahatlamaya meyillisin ve ben de bunu yaşadım. Geri dönmek zor oldu. 1998'in benim yılım olduğunu düşünüyorum. En iyi sezonum ise 1999/2000'di. Sadece benim için değil, Fransa Milli Takımı için de öyleydi" dedi.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VARDI"

Real Madrid'e transferi sorulan Zidane, "29 yaşına yeni girmiştim ama bir şey eksikti; Real Madrid. Kariyerimde ilerlemek için buna, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Bu benim kafamda vardı, aynı şekilde Florentino Perez'in de" diye konuştu.

"PEREZ PEÇETEYE YAZDI"

Real Madrid'e nasıl transfer olduğu da sorulan 50 yaşındaki teknik direktör, "Monaco'da bir gala yemeğindeydik. Florentino Perez, bir peçeteye 'Real Madrid'e gelmek ister misin?" diye yazdı ve bana uzattı. Ben de "Evet' yazdım. Hala neden İngilizce cevap verdiğimi merak ediyorum" sözlerini kullandı.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra 5 numaralı formayı giymesini değerlendiren Zidane, "Florentino Perez, sadece 5 numaranın boşta olduğunu söyledi, ben de bunun bir sorun olmayacağını söyledim. Bu numara bana çok şey kazandırdı. Hayatımda bu sayı ile yaşadığım inanılmaz şeyler var. Real Madrid'in kazandığı 5 Şampiyonlar Ligi'nde vardım, bir otele gittiğimde eğer 5. kattaysam kazanırım. Gerçekten çok özel şeyler var bu sayı ile" diye konuştu.

"O GÜN FAZLA KIRILGANDIM"

2006 Dünya Kupası ve futbolcu olarak emekliliği sorulan Fransız çalıştırıcı, "İspanya maçında golü atarken sakatlandım, kalçamda bir sıkıntı vardı ve kimse bunu bilmiyordu. Testler yaptılar ve Brezilya maçında oynayamayacağımı söylediler. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Doktorlar ve ben elimizden gelen her şeyi yaptık ve oynadım. Her maç benim son maçım olabilirdi ve oynadığım maçların her saniyesinden keyif almaya çalıştım" değerlendirmesinde bulundu.

2006 Dünya Kupası Finali'nde İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile yaşadığı sıkıntı da sorulan Zidane, "O maç en iyi oynadığımız maç değildi, özellikle de benim için. Ama olan oldu. O gün annem çok hastaydı. Bu yüzden kız kardeşimle telefonda birkaç kez konuştum. Annemin iyi olmadığını biliyordum, endişelendim. Materazzi annem hakkında konuşmadığını söyledi, bu doğru. Annemin yanında olan kız kardeşime hakaret eti. Başka bir zamanda hakaret ettiklerinde bir şey olmuyordu ama ben o gün fazla kırılgandım ve olan oldu. Materazzi bunu kabul etmek zorunda, ben bundan gurur duymuyorum. Bu da kariyerimin bir parçası, hayatımın hikayesi. Bu yüzden Fransa Milli Takımı'nda işimin bitmediğini söylüyorum. Böyle bitmesini istemiyorum, daha işim bitmedi" yorumunu yaptı.