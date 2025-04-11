Dünyaca ünlü markaların gözdesiydi: Model Lucy Markovic hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:50

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:50

Australia’s Next Top Model yarışmasıyla adını duyuran ve dünya çapında tanınan markalarla çalışan Avustralyalı model Lucy Markovic, 27 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini modelin ajansı Elite Model Management duyurdu.

"PARLAK BİR IŞIKTI"

CNN’in haberine göre Markovic, nadir görülen bir beyin rahatsızlığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Ajans tarafından yapılan açıklamada, Markovic için “parlak bir ışık” tanımlaması yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

“Modellik Lucy'nin hayallerinden biriydi ve onunla bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Çalışmalarına zarafet, güç ve güzellik kattı.”

YARIŞMAYLA TANINDI, DEV MARKALARLA ÇALIŞTI

Lucy Markovic, 2015 yılında Tyra Banks'in America's Next Top Model programından uyarlanan Australia's Next Top Model yarışmasının 9. sezonunda yarışmış ve finalde Brittany Beattie’ye karşı ikinci olmuştu.

Başarılı kariyerinde Versace, Victoria Beckham, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların kampanya ve defilelerinde yer aldı.

“HAYAT BİR YOLCULUK” DEMİŞTİ

Vefatından üç hafta önce Instagram hesabından bir paylaşım yapan Markovic, nöbetler geçirmesine yol açan bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini açıklamış ve ameliyat olacağını duyurmuştu. Paylaşımında, hastanede çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde, “Hayat bir yolculuk ve ben bir sonraki bölüme hazırım” notunu düşmüştü.

MODA DÜNYASI YASTA

Modelin vefatının ardından Yılın Modeli seçilen Alex Consani, moda ikonu Donatella Versace ve birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.