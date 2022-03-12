Pink Floyd'un davulcusu Nick Mason, İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason, Nick Mason’s Saucerful Of Secrets grubuyla 2022 yılındaki Avrupa turnesini duyurdu. Türkiye’de de konser verecek olan Nick Mason’ın bu turnesi, bugüne kadarki en büyük Avrupa turnesi olacak.
Pink Floyd‘un davullarına büyüsünü katan efsanevi bateristi Nick Mason’ın grubu Nick Mason’s Saucerful of Secrets, 6 Haziran 2022’de Türkiye’ye geliyor.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen turnenin Avrupa ayağına Türkiye’yi de katan grubun konseri Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Avusturya, İtalya ve Türkiye’de konser verecek olan Nick Mason’ın bu turnesi, bugüne kadarki en büyük Avrupa turnesi olacak.
Nick Mason’s Saucerful Of Secrets grup üyeleri; Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken, Pink Floyd'un ilk albümünden, 1972 tarihli Obscured by Clouds albümüne kadar şarkılarla birlikte ilk kez 'Echoes’ parçasını da bu konserde çalacak.
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