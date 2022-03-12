Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı

Pink Floyd, Ukrayna savaşını gerekçe göstererek Rusya'ya ilişkin ilginç bir karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 10:27
Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı
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Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Pink Floyd, Rusya ve Belarus’taki müzik servislerinden, 1987’den beri olan kayıtlarını kaldıracaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının iki ülkede platformlardan kaldırılacağı, bu kararı ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınamak için aldıkları belirtildi. 




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