Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı
Pink Floyd, Ukrayna savaşını gerekçe göstererek Rusya'ya ilişkin ilginç bir karar aldı.
Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına bir yenisi daha eklendi.
Pink Floyd, Rusya ve Belarus’taki müzik servislerinden, 1987’den beri olan kayıtlarını kaldıracaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada, grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının iki ülkede platformlardan kaldırılacağı, bu kararı ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınamak için aldıkları belirtildi.
To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022
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