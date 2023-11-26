Natalie Portman'dan çocuk oyunculara uyarı: 'Zarar görmemem şans eseriydi'
Çocuk yaşta Holywood'da büyük başarılar elde etmesiyle tanınan Natalie Portman çocuk oyuncuları, film sektörüne karşı uyardı.
Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile şöhreti yakalayan Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Hollywood'da çalışan çocuk oyuncuları film sektörünün çalışma şartlarına karşı uyardı.
Portman gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmeyeceğini belirterek, "Hiçbir zaman demiyorum, çocuk olarak diyorum. Benim bu kadar küçük yaşta bir oyuncu olarak zarar görmemiş olmam şans eseriydi. Tabi aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere sahiptim" şeklinde konuştu.
Portman, Luc Besson imzalı "Sevginin Gücü" filminde 12 yaşındaydı.
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