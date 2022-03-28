Oyuncu Süleyman Yağcı'dan tepki çeken ifadeler: 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim'
Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail’e hayat veren Süleyman Yağcı, tepkilere yol açan 'tayt' açıklamasının ardından yeniden gündem oldu. Yağcı, konuk olduğu bir programda "Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka açık olan yerde sevgilisiyle öpüşemez" ifadelerini kullandı.
Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Süleyman Yağcı, TV8’deki 2. Sayfa programının konuğu oldu. Daha önce de katıldığı bir programda “Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor” açıklamasıyla tepki çeken Yağcı, bu kez de çiftleri hedef aldı.
İnsanların halka açık yerlerde öpüşmesine karşı olduğunu söyleyen Yağcı, "Metroda öpüşürsen ben devreye girerim" ifadelerini kullandı.
"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"
Yağcı şöyle konuştu:
"Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"
'TAYT' AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Yağcı, oyuncu Esra Sönmezer’in YouTube programına konuk olmuş, orada da "Kadınlar tayt giymesin" sözleriyle tepki çekmişti.
Ünlü oyuncu, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuşmuştu.
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