Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye’ye geliyor: Üç büyük şehirde sahne alacak

Alternatif pop müziğin güçlü ve özgün isimlerinden LP, Türkiye turnesi kapsamında üç büyük şehirde sahne alacak. “Lost on You” başta olmak üzere milyonlarca dinleyiciye ulaşan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Ağustos ayında Ankara, İzmir ve İstanbul’da konser verecek.

KONSER TARİHLERİ VE ŞEHİRLER

LP’nin Türkiye programı şöyle:

11 Ağustos – Ankara, CerModern

12 Ağustos – İzmir, Tarihi Havagazı Fabrikası

14 Ağustos – İstanbul, KüçükÇiftlik Park

BİLET SATIŞ BİLGİSİ

Konserlerin biletleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren satışa çıkacak.

MÜZİKSEVERLERE ÜÇ GECELİK DENEYİM

Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek turne, LP’nin kendine özgü vokali ve sahne performansını Türkiye’deki dinleyicilerle buluşturacak.