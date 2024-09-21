Dünyanın dört bir yanından farklı sonbahar gelenekleri

Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:50

Güncelleme: 21.09.2024 - 17:10

Sonbahar, her ülkenin kültüründe farklı anlamlar taşır ve bu geçiş dönemi çeşitli geleneklerle kutlanır. Mevsimin serinliği, doğanın renk cümbüşü ve hasat zamanının bereketi, dünya genelinde farklı etkinliklerle ve festivallerle karşılanır. İşte dünya ülkelerinden bazı ilginç ve benzersiz sonbahar gelenekleri...

1. Amerika Birleşik Devletleri - Şükran Günü

ABD’de sonbaharın en önemli geleneklerinden biri, Kasım ayında kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving)’dür. İlk hasat dönemini kutlamak amacıyla ortaya çıkan bu gelenek, ailelerin bir araya gelip hindi ve balkabağı gibi geleneksel yemeklerle dolu bir sofrada buluşmasını içerir. Aynı zamanda, bu gün şükran duygusunun ve birlikteliğin kutlandığı önemli bir bayramdır.

2. Japonya - Momiji Gari (Sonbahar Yapraklarını İzleme)

Japonya’da sonbahar, Momiji Gari adı verilen yaprak izleme etkinlikleriyle kutlanır. Ülkenin dört bir yanında halk, ağaçlardaki kırmızı, turuncu ve sarı yaprakların güzelliğini izlemek için parklara ve doğa alanlarına akın eder. Tıpkı ilkbahardaki sakura (kiraz çiçeği) izleme geleneği gibi, sonbahar yapraklarını izlemek de Japon kültüründe büyük bir yere sahiptir.

3. Almanya - Oktoberfest

Almanya’nın en ünlü sonbahar festivali olan Oktoberfest, Bavyera’da Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının başında düzenlenir. Dünyanın en büyük bira festivali olan bu etkinlik, bira, geleneksel Alman yemekleri ve halk danslarıyla dolu bir kutlamadır. İnsanlar dirndl ve lederhosen gibi geleneksel kıyafetler giyerek eğlenceye katılırlar.

4. Meksika - Ölüler Günü (Día de los Muertos)

Meksika’da Día de los Muertos (Ölüler Günü), sonbaharın önemli geleneklerinden biridir. 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanan bu gün, ölen sevdiklerini anmak için düzenlenir. İnsanlar, ölen yakınlarının ruhlarını karşılamak ve onurlandırmak amacıyla evlerinde ve mezarlıklarda renkli sunaklar (ofrenda) hazırlar. İskelet kostümleri, renkli çiçekler ve özel yiyeceklerle dolu bu festival, ölümün bir kutlama olarak ele alındığı nadir kültürel geleneklerden biridir.

5. İskoçya - Samhain

İskoçya ve İrlanda’da Samhain, pagan kökenli bir sonbahar festivali olarak kutlanır. Sonbaharın sonunda, 31 Ekim’de kutlanan bu gelenek, yazın bitişini ve kışın başlangıcını simgeler. Aynı zamanda ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılan bir dönemdir. Bu festival, günümüzün Cadılar Bayramı’nın (Halloween) kökenini oluşturmuştur. Samhain’de ateşler yakılır, masallar anlatılır ve ruhlara saygı gösterilir.

6. Çin - Ay Festivali (Orta Sonbahar Festivali)

Çin’de sonbaharın en önemli geleneklerinden biri Ay Festivali’dir (Zhongqiujie), genellikle Eylül ayında kutlanır. Bu festival, dolunayın en parlak olduğu gecede, ailelerin bir araya gelerek ayı izlediği ve ay çöreği (mooncake) adı verilen tatlıları paylaştığı bir kutlamadır. Festivale, bolluk ve aile birliği temaları hâkimdir.

7. Hindistan - Diwali (Işık Festivali)

Sonbaharın sonunda kutlanan Diwali, Hindistan’da ışığın zaferini ve iyiliğin kötülüğe karşı galip gelişini kutlayan bir festivaldir. Ekim sonu ya da Kasım başında kutlanan Diwali’de evler renkli lambalar ve mumlarla süslenir, havai fişekler atılır ve sevdiklere tatlılar ikram edilir. Diwali, Hindistan’ın en büyük ve en önemli festivallerinden biridir.