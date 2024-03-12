Dünyanın en büyük bitkisi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:08

Şerit otu olarak da bilinen Posidonia australis, Avustralya'nın güney sularında oluşan bir deniz çayırı türüdür. Çevrenin korunması açısından önemli olan geniş çayırlar oluşturur. Yakındaki kıyı şeritlerinde yapraklardan çürüyen döküntü topları bulunur.

2022'de Shark Bay'deki tek bir standın bilim adamları tarafından yalnızca dünyanın en büyük bitkisi değil, aynı zamanda kare boyutuna göre en büyük organizma olduğu bildirildi.

Posidonia australis, yoğun çayırlarda veya beyaz kumlu kanallar boyunca yetişen çiçekli bir bitkidir. 1–15 m (3–49 ft) arasındaki derinliklerde bulunur. Yeraltı rizomları ve kökleri kapladığı kumlarda stabilite sağlar. Dik rizomlar ve yapraklar silt birikimini azaltır. Tür tek evciklidir . Çiçekler, yapraksız gövdelerdeki küçük sivri uçlarda görünür, her bir başak üzerinde iki brakte bulunur. Bitki hidrofilik olarak suda dağılarak tozlaşır.

Posidonia australis'in üremesi genellikle cinsel veya aseksüel yöntemlerle gerçekleşir, ancak aşırı koşullar altında psödoviviparite yoluyla gerçekleşir . 2013 yılında yapılan bir araştırma , P. australis'in karbonu yağmur ormanlarından 35 kat daha verimli bir şekilde tutabildiğini gösterdi .

2022 yılında, Batı Avustralya Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu ve Okyanuslar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, bu türden tek bir bitkinin, manda otuna benzer şekilde geniş bir alanı kaplamak için rizomları kullanarak vejetatif olarak büyüyebileceğini gösterdi . Bu özel örnek, incelenen diğer popülasyonların iki katı kromozom sayısına sahiptir (normalde 20 yerine 40 kromozom).

Bu tür Avustralya'nın güney kıyılarındaki sularda bulunur. Batı Avustralya'da Shark Körfezi bölgesinde, Houtman Abrolhos adalarının çevresinde ve güneye doğru Swan Kıyı Ovası kıyılarında görülür . Türler , güneybatı bölgesinin güney kıyısında, Recherche Takımadaları olan Esperance Ovaları'nın kenarında kaydedilmiştir . Menzil doğuya doğru Yeni Güney Galler, Güney Avustralya, Tazmanya ve Victoria'nın kıyı bölgelerine kadar uzanır.