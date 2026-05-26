Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede

Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede

26.05.2026 14:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede

National Geographic’in “Best of the World 2026” listesinde, dünyanın en iyi gastronomi destinasyonları açıklandı. Türkiye’den Bozcaada’nın da yer aldığı liste, yerel mutfak kültürleri ve özgün lezzet duraklarıyla dikkat çekti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

National Geographic tarafından hazırlanan “Best of the World 2026” seçkisinde, dünyanın farklı bölgelerinden 15 destinasyon, zengin mutfak kültürleri ve yükselen gastronomi sahneleriyle öne çıktı. Liste, yalnızca ünlü restoranları değil, yerel üretim, sokak lezzetleri ve kültürel gastronomi mirasını da odağına alıyor.

Image

GİRİT VE AKDENİZ MUTFAĞI ÖNE ÇIKIYOR

Listede Yunanistan’ın Girit (Crete) Adası, sağlıklı Akdeniz diyetiyle özdeşleşen yerel mutfağı ve geleneksel ürünleriyle dikkat çekiyor. Bölge, zeytinyağı, yabani otlar ve taze deniz ürünleriyle gastronomi turizminin merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

KANADA’DAN KOLOMBİYA’YA UZANAN LEZZET HARİTASI

Kanada’nın Kelowna bölgesi, şarap üretimi ve yerel tarım kültürüyle listede yer alırken, Kolombiya’nın Cartagena ve Barranquilla hattı ise modern şeflerin yükselişi ve Karayip mutfağının çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Image

AVRUPA’DA YENİ GASTRONOMİ MERKEZLERİ

Çekya’nın Olomouc ve Zlín şehirleri, geleneksel tariflerin modern yorumlarla birleştiği sahneleriyle dikkat çekerken, bölgedeki restoranlar yerel ürünleri yaratıcı sunumlarla yeniden yorumluyor.

ASYA VE AMERİKA’DA YÜKSELEN MUTFAK TRENDLERİ

Listede ayrıca Asya ve Amerika kıtasından farklı destinasyonlar da bulunuyor. Sokak yemekleri kültürü, yerel üretim odaklı mutfaklar ve şef restoranları, gastronomi turizminin yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Image

TÜRKİYE’DEN BOZCAADA LİSTEYE GİRDİ

Listede Türkiye’den Bozcaada, gastronomi turizmi açısından dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi. Ada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağının sade ama güçlü lezzetleriyle öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında artan gastronomi rotaları, Bozcaada’yı uluslararası ziyaretçiler için cazip bir lezzet durağına dönüştürüyor.

İŞTE LİSTENİN TAMAMI

  1. Crete (Girit), Yunanistan
  2. Kelowna, Kanada
  3. Olomouc, Çekya
  4. Zlín, Çekya
  5. Cartagena, Kolombiya
  6. Barranquilla, Kolombiya
  7. Sicilya’da La Dolce Vita Orient Express rotası (İtalya tren gastronomisi)
  8. Tasmania / Lutruwita, Avustralya
  9. Hobart, Tasmania (Avustralya)
  10. Singapore (Singapur)
  11. Sonora, Meksika
  12. Bozcaada, Türkiye
  13. Minneapolis, ABD
  14. Cape Town, Güney Afrika
  15. London, İngiltere
İlgili Konular: #Bozcaada #National Geographic #Best of the World 2026

İlgili Haberler

İspanyol mutfağının efsane lezzeti: Gambas al ajillo tarifi
İspanyol mutfağının efsane lezzeti: Gambas al ajillo tarifi Zeytinyağı, sarımsak ve karidesin mükemmel uyumuyla hazırlanan Gambas al Ajillo, İspanyol mutfağının en sevilen tapas lezzetlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifi.
Pastaların vazgeçilmez lezzeti: Çikolatalı ganaj tarifi
Pastaların vazgeçilmez lezzeti: Çikolatalı ganaj tarifi Yoğun çikolata aroması ve ipeksi dokusuyla Çikolatalı Ganaj, pasta ve tatlı tariflerinin vazgeçilmez tamamlayıcısı oluyor. İşte tam kıvamında ganaj yapmanın püf noktaları.
Mis gibi kokusuyla iştah açan kıymalı börek tarifi
Mis gibi kokusuyla iştah açan kıymalı börek tarifi Dışı çıtır çıtır, içi sulu kıymalı harcıyla sofraların yıldızı olacak kıymalı börek tarifi, özellikle çay saatleri ve ani misafirler için pratik bir seçenek sunuyor.