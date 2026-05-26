Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede

National Geographic tarafından hazırlanan “Best of the World 2026” seçkisinde, dünyanın farklı bölgelerinden 15 destinasyon, zengin mutfak kültürleri ve yükselen gastronomi sahneleriyle öne çıktı. Liste, yalnızca ünlü restoranları değil, yerel üretim, sokak lezzetleri ve kültürel gastronomi mirasını da odağına alıyor.

GİRİT VE AKDENİZ MUTFAĞI ÖNE ÇIKIYOR

Listede Yunanistan’ın Girit (Crete) Adası, sağlıklı Akdeniz diyetiyle özdeşleşen yerel mutfağı ve geleneksel ürünleriyle dikkat çekiyor. Bölge, zeytinyağı, yabani otlar ve taze deniz ürünleriyle gastronomi turizminin merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

KANADA’DAN KOLOMBİYA’YA UZANAN LEZZET HARİTASI

Kanada’nın Kelowna bölgesi, şarap üretimi ve yerel tarım kültürüyle listede yer alırken, Kolombiya’nın Cartagena ve Barranquilla hattı ise modern şeflerin yükselişi ve Karayip mutfağının çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

AVRUPA’DA YENİ GASTRONOMİ MERKEZLERİ

Çekya’nın Olomouc ve Zlín şehirleri, geleneksel tariflerin modern yorumlarla birleştiği sahneleriyle dikkat çekerken, bölgedeki restoranlar yerel ürünleri yaratıcı sunumlarla yeniden yorumluyor.

ASYA VE AMERİKA’DA YÜKSELEN MUTFAK TRENDLERİ

Listede ayrıca Asya ve Amerika kıtasından farklı destinasyonlar da bulunuyor. Sokak yemekleri kültürü, yerel üretim odaklı mutfaklar ve şef restoranları, gastronomi turizminin yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DEN BOZCAADA LİSTEYE GİRDİ

Listede Türkiye’den Bozcaada, gastronomi turizmi açısından dikkat çeken destinasyonlar arasında gösterildi. Ada, bağcılık kültürü, yerel şarap üretimi ve Ege mutfağının sade ama güçlü lezzetleriyle öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında artan gastronomi rotaları, Bozcaada’yı uluslararası ziyaretçiler için cazip bir lezzet durağına dönüştürüyor.

İŞTE LİSTENİN TAMAMI