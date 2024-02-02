Dünyanın en iyi mutfağına sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede yer aldı

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi "Tasteatlas", dünyanın en güzel mutfaklarına sahip şehirleri açıkladı. En güzel mutfaklara sahip 10 şehir arasında, Türkiye'den bir şehir de yerini almayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:37
Dünyanın en iyi mutfağına sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede yer aldı
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Gastronomi dünyasında bir yolculuğa çıkmak için dünya haritasını açtığınızda, bazı şehirlerin yemek dünyasının incisi olduklarını hemen fark edersiniz. Dünyanın en fazla tıklanan yemek sitesi "Tasteatlas", dünyanın en iyi mutfaklarına sahip şehirleri açıkladı. İşte dünyanın en iyi mutfağına sahip 10 şehir...

DÜNYANIN EN GÜZEL MUTFAĞINA SAHİP ŞEHİRLER

  • ROMA - İTALYA
  • BOLOGNA - İTALYA
  • NAPOLİ - İTALYA
  • VİYANA - İTALYA
  • TOKYO- JAPONYA
  • OSAKA- JAPONYA
  • HONG KONG - ÇİN
  • TORİNO - İTALYA
  • GAZİANTEP - TÜRKİYE
  • BANDUNG - HİNDİSTAN


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