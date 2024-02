Akdeniz'den eşşiz lezzetler: İspanya mutfağından 3 nefis yemek tarifi...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:49

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:49

İspanya, her yıl milyonlarca turistin en gözde turistik yerlerinden biridir. İklimi, kültürü ve gelenekleri dışında her yıl binlerce kişinin İspanya'yı tercih etmesinin en büyük sebebi gastronomisi. İspanyol yemekleri, dünyanın en sağlıklı ve en zengin besin değerlerine sahip yemeklerindendir. Akdeniz iklimi hakim olduğu için, yemeklerde zeytinyağı mutlaka kullanılır. Peki her gün yapmak isteyeceğiniz İspanyol mutfağının meşhur yemekleri nelerdir? İşte, İspanya mutfağından sofralarınızı ziyafete dönüştürecek 3 yemek tarifi...

1. EMPANADAS:

Malzemeler:

Empanadas hamuru için:

75 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 su bardağı su

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Empanadas iç harcı için:

1 adet küçük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gram az yağlı kıyma

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

10 dal maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Empanadas üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

Yapılışı:

İlk olarak yumurta, sirke ve suyu güzelce çırpın. Homojen bir kıvama getirin. İçerisine eleyerek unu ekleyin. Tereyağı ve tuzu da katarak ele yapışmayan bir hamur yoğurup streçleyip buzdolabında 30 dakika bekletin. O sırada iç harcını hazırlayın. Kıymayı suyunu çekene kadar pişirin. Ardından yağ ve sebzeleri ilave edip kavurun. Dinlenen hamuru 6 bezeye ayırın. Servis tabağı büyüklüğünde açıp ortasına harçtan koyarak D harfi şeklinde kapatın. Kenarlarını iyice bastırıp birleştirin. Üzerine yumurta sarısı ve su karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 25-30 dakika kadar pişirin. Empanadas tarifiniz hazır. Afiyet olsun!

2. PAELLA

Malzemeler:

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

2 adet orta boy domates (etli ve sulu)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram jumbo karides

200 gram iç midye

200 gram temizlenmiş kalamar

3 adet baby ahtapot

1 çay bardağı beyaz şarap

1 gram safran

1,5 su bardağı pirinç(kısa taneli pirinç) (tercihen Senia, Bomba veya Bafha cinsi)

3 su bardağı su (tercihen balık veya sebze suyu)

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı bezelye

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 demet maydanoz

Yapılışı:

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın. Jumbo karides kullanıyorsanız kafa kısmını çıkarmadan kullanabilirsiniz. Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın. Damak tadınıza göre seçtiğiniz balık veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun. Beyaz şarap ve safranı katıp yüksek ateşte çektirin. Sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin. Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin. Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak limon dilimleriyle servis edin. Afiyet olsun!

3. PATATAS BRAVAS

Malzemeler:

Patatesler için:

4-5 adet patates

Sosu için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı toz acı biber (acı paprika)

1/2 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı sirke

Yapılışı:

Önceden küp küp kestiğiniz patatesleri sıcak suda haşlayın. Sos için doğradığınız soğanları soteleyin. Sarımsak, toz biber ve domates püresini de ekleyip 5 dakika daha kavurun. Haşlanmış patatesleri bir tavaya alın. Kızarıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirin. Kızaran patatesleri servis tabağına alın. Sosu blendardan geçirin. Sos soğuduktan sonra üzerine sirke ve mayonezi ekleyip karıştırın. Patateslerin üzerine sostan ekleyin ve servis edin. Patatas Bravas tarifiniz hazır. Afiyet olsun!