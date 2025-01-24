Dünyanın en tehlikeli yolu: Bolivya’daki ölüm yolu

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:36

Bolivya’nın Yungas bölgesinde bulunan "Ölüm Yolu" (El Camino de la Muerte), dünyadaki en tehlikeli yollar arasında yer alıyor. Bu 80 kilometrelik yol, La Paz ile Coroico şehirlerini birbirine bağlıyor. Ancak bu bağlantı, adeta bir cesaret testi! Yol, bir tarafında dik dağlarla, diğer tarafında yüzlerce metre derinliğindeki uçurumlarla çevrili.

NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Yungas Yolu’nun tehlikesi, birkaç etkenden kaynaklanıyor:

Yolun genişliği çoğunlukla 3 metreden daha dar.

Asfalt yerine toprak ve çakıl kaplı bir zemin var.

Bolivya’nın yoğun yağışlı mevsimlerinde yol kayganlaşıyor ve heyelanlar sıkça görülüyor.

Koruma bariyerlerinin olmaması, sürücülerin dikkatsizliğini affetmiyor. Bu şartlar altında, her yıl yüzlerce insan bu yolda hayatını kaybediyor. Bu nedenle yol, "Ölüm Yolu" olarak anılmaya başlamış.

KORKUTUCU OLDUĞU KADAR CAZİP

Her ne kadar bu kadar tehlikeli olsa da Yungas Yolu, adrenalin arayan turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Dağ bisikleti turları düzenleyen rehberlik şirketleri, macera severleri bu zorlu parkurda ağırlıyor. Uçurum kenarında pedal çeviren turistler, hem korkunun hem de doğanın güzelliğinin tadını çıkarıyor.

TARİHİ VE GELECEĞİ

1930'larda Paraguaylı savaş esirleri tarafından inşa edilen bu yol, yıllar boyunca Bolivya’nın ticaret ve ulaşım açısından ana hatlarından biri oldu. Ancak artan ölüm oranları nedeniyle hükümet, 2006 yılında alternatif bir yol inşa etti. Yeni yol daha güvenli olsa da, Yungas Yolu hâlâ turistik bir cazibe merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

TURİSTLERE UYARILAR

Bu maceraya atılmak isteyenlere rehberlerden sık sık şu uyarılar geliyor:

Frenlerinizi kontrol edin: Dik yokuşlarda frenlerin ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz.

Hız yapmayın: Yavaş hareket etmek hem manzaranın tadını çıkarmanıza hem de güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olur.

Profesyonel bir rehberle yola çıkın: Yerel rehberler, yolun zorlu noktalarını ve hava durumunun etkilerini iyi bilir.

DOĞA VE TEHLİKE ARASINDA BİR YOLCULUK

Yungas Yolu’nun güzelliği ve korkutuculuğu, doğa ve tehlike arasındaki o ince çizgiyi tam anlamıyla temsil ediyor. Bu yolu deneyimlemek bir yandan adrenalin pompalarken, diğer yandan doğanın ihtişamını gözler önüne seriyor.