Haluk Levent'e sahnede sürpriz doğum günü kutlaması

27 Kasım 2022 Pazar, 08:47

Rock müziğin sevilen sanatçılarından Haluk Levent, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında Süleymapaşa sahil dolgu alanında sahne aldı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu olan 13 Kasım tarihinde planlanan konser, bu tarihte İstanbul Taksim Meydanında 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı eylem nedeniyle 26 Kasım tarihine ertelendi.

Konserde sanatçının binlerce hayranı alanı doldurdu. Ünlü sanatçı söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılanlar zaman zaman Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

HASTA YAKININA DESTEK SÖZÜ VERDİ

Sanatçı kimliğinin yanı sıra kurduğu yardım platformu Ahbap ile de binlerce kişiye destek olan Haluk Levent'in konseri sırasında, trakeomalazi hastası Can Daniel Bayraktar’ın ailesi pankart açarak yardım istedi.

Pankartı gören Haluk Levent, "Gereğini yapalım, Ahbap vasıtası ile, biliyorsunuz Tekirdağ’da da Ahbap var. Gereğini yapalım" diyerek menajerini ailenin yanına gönderdi. Haluk Levent’in gereğini yapalım demesi üzerine Bayraktar ailesi sevinç gözyaşları döktü.

HALUK LEVENT’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde 54 yaşına basan Haluk Levent'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sahnede pasta kesilerek doğum günü kutlanan sanatçıya, konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak tarafından hediyeler verildi.