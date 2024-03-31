Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin olduğu bu günde televizyon yayın akışına dair ayrıntılar büyük bir merakla takip ediliyor. Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacak. Peki, seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var? İşte 31 Mart Pazar günü tv yayın akışı...