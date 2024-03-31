Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?
31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin olduğu bu günde televizyon yayın akışına dair ayrıntılar büyük bir merakla takip ediliyor. Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacak. Peki, seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var? İşte 31 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:00 Seçim Özel
02:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
16:00 Star'da Seçim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Tarkan Gümüş Eyer
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Kızılcık Şerbeti
17:30 Hafta Sonu Ana Haber
18:15 Seçim Özel
00:15 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu- Yabancı Sinema
12:20 Dizi TV
13:10 Yaban Çiçekleri
16:00 Yerel Seçim 2024
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:15 Kül Masalı
08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
17:00 Seçim Özel
19:10 Ramazan Sevinci
04:50 Sahur Bereketi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Hudutsuz Sevda
15:00 Gaddar
17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
18:30 Now Seçim 2024
03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Program
20:00 Çarkıfelek
22:45 Cevap Ver Türkiye
00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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