Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2024 Pazar, 10:11
Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

31 Mart Pazar günü, 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nin olduğu bu günde televizyon yayın akışına dair ayrıntılar büyük bir merakla takip ediliyor. Seyirciler, akşam sevdikleri diziler ve iftar programları yerine, seçim özel canlı yayınları ile karşı karşıya kalacak. Peki, seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var? İşte 31 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:00 Seçim Özel

02:00 Arka Sokaklar

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

16:00 Star'da Seçim

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Tarkan Gümüş Eyer

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

14:45 Kızılcık Şerbeti

17:30 Hafta Sonu Ana Haber

18:15 Seçim Özel

00:15 Bahar

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

 ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu- Yabancı Sinema

12:20 Dizi TV

13:10 Yaban Çiçekleri

16:00 Yerel Seçim 2024

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Kül Masalı

08:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

15:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

17:00 Seçim Özel

19:10 Ramazan Sevinci

04:50 Sahur Bereketi

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Hudutsuz Sevda

15:00 Gaddar

17:30 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

18:30 Now Seçim 2024

03:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

Tv yayın akışı 31 Mart Pazar! Seçim gecesi hangi kanalda seçim programı var?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Program

20:00 Çarkıfelek

22:45 Cevap Ver Türkiye

00:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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