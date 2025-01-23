Dünyanın en yaşlı futbolcusu Robert Carmona futbol kariyerine devam ediyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:56

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:56

Uruguaylı futbolcu Robert Carmona, yıllara meydan okuyor ve 1976 yılında başladığı futbol kariyerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Carmona, disiplinli yaşam tarzıyla futbol dünyasında efsaneleşmeye devam ediyor.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI’NDA YER ALIYOR

2014 yılında Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran Carmona, kariyerinin 49. yılında 30 farklı takımda forma giydi. Uruguay, Kanada, ABD, İspanya ve İtalya’da oynadığı 2 binden fazla maçla futbol tarihine damga vurdu.

URUGUAY 4. LİGİ’NDE HALA FORMA GİYİYOR

Şu anda Uruguay 4. Lig ekiplerinden Hacele Un Gol a la Vida adına stoper pozisyonunda oynayan Carmona, sağlıklı yaşam tarzı ve disiplinli çalışma alışkanlıklarıyla gençlere örnek olmaya devam ediyor.

CARMONA’NIN BAŞARI SIRRI

Pozitif düşünce, doğru beslenme ve düzenli antrenman yapmanın önemine vurgu yapan Carmona, şunları söyledi:

“1976’dan beri hiç ara vermeden futbol oynuyorum. Disiplinli çalışma, alkol ve keyif verici maddelerden uzak durma benim için bir yaşam tarzı.”

“Hayatta bir hedefiniz varsa, ona ulaşmak için güçlü bir inanca sahip olmalısınız. Kendimi çok enerjik ve genç hissediyorum.”

FUTBOLUN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Robert Carmona’nın azmi ve tutkulu yaşam tarzı, onu futbol dünyasında eşi benzeri olmayan bir figür haline getiriyor. Pozitif düşüncenin ve disiplinli çalışmanın başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.