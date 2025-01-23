Dünyanın en yaşlı futbolcusu Robert Carmona futbol kariyerine devam ediyor
Robert Carmona, 1976'dan bu yana hiç ara vermeden futbol kariyerine devam ediyor. Guinness Dünya Rekorları’na giren Uruguaylı futbolcu, azmi, disiplinli yaşam tarzı ve pozitif düşünce anlayışıyla dünya futbol tarihine damga vuruyor.
Uruguaylı futbolcu Robert Carmona, yıllara meydan okuyor ve 1976 yılında başladığı futbol kariyerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Carmona, disiplinli yaşam tarzıyla futbol dünyasında efsaneleşmeye devam ediyor.
GUİNNESS DÜNYA REKORLARI’NDA YER ALIYOR
2014 yılında Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran Carmona, kariyerinin 49. yılında 30 farklı takımda forma giydi. Uruguay, Kanada, ABD, İspanya ve İtalya’da oynadığı 2 binden fazla maçla futbol tarihine damga vurdu.
URUGUAY 4. LİGİ’NDE HALA FORMA GİYİYOR
Şu anda Uruguay 4. Lig ekiplerinden Hacele Un Gol a la Vida adına stoper pozisyonunda oynayan Carmona, sağlıklı yaşam tarzı ve disiplinli çalışma alışkanlıklarıyla gençlere örnek olmaya devam ediyor.
CARMONA’NIN BAŞARI SIRRI
Pozitif düşünce, doğru beslenme ve düzenli antrenman yapmanın önemine vurgu yapan Carmona, şunları söyledi:
“1976’dan beri hiç ara vermeden futbol oynuyorum. Disiplinli çalışma, alkol ve keyif verici maddelerden uzak durma benim için bir yaşam tarzı.”
“Hayatta bir hedefiniz varsa, ona ulaşmak için güçlü bir inanca sahip olmalısınız. Kendimi çok enerjik ve genç hissediyorum.”
FUTBOLUN VAZGEÇİLMEZ İSMİ
Robert Carmona’nın azmi ve tutkulu yaşam tarzı, onu futbol dünyasında eşi benzeri olmayan bir figür haline getiriyor. Pozitif düşüncenin ve disiplinli çalışmanın başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti