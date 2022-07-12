Netflix dizisi Mezarlık'tan dikkat çeken 'Bitcoin' göndermesi
Netflix Türkiye’deki en çok izleneneler listesinde kısa sürede ilk sıraya çıkan ve kadın cinayetleri konusunda sözünü sakınmayan polisiye suç dizisi Mezarlık'taki 'Bitcoin' ayrıntısı bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Bitcoin'in 2008'de hayatımıza girmesinden bu yana kripto para sektörü, hızla gelişmeye ve çok daha geniş kesimlerce bilinirliğini artırmaya devam etti. Özellikle Bitcoin ve kripto paralar; belgeseller, filmler ve reklamlarda sık sık yer alırken, son olarak dizilerin içerisinde de kendisine yer buldu.
MEZARLIK'TA 'BITCOIN' AYRINTISI
CHIP Online'ın haberine göre; Netflix'in yeni dizisi Mezarlık'ta yer alan bir sahne, kripto meraklılarının dikkatinden kaçmadı. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem’in hikayesinin anlatıldığı dizide Bitcoin ayrıntısı ilgi çekti.
Bir sahnede, duvarda "Herkes bir gün zengin olacak" yazısı göze çarpıyordu. Yazıda yer alan B harfi ise Bitcoin'in işareti ile yazılmıştı.
İşte izleyicilerin dikkatinden kaçmayan o sahne:
Mezarlık dizisi birinci sezonu ile Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin ikinci sezonunun yayımlanıp yayımlanmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
MEZARLIK DİZİSİ OYUNCULARI
Mezarlık dizisi oyuncuları arasında Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Berna Öztürk, Baran Güler, Elif Sevinç gibi isimler yer alıyor.
DİZİNİN KONUSU NE?
Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem'in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir.
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