Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:38

Güncelleme: 20.11.2024 - 14:38

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Peki, Duygu Kiraz kimdir? Şarkıcı Duygu Kiraz neden öldü?

DUYGU KİRAZ KİMDİR?

Duygu Kiraz, Türk müziğinin güçlü seslerinden biriydi. Etkileyici sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren genç sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

DUYGU KİRAZ NEDEN ÖLDÜ?

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Duygu Kiraz epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti.

EPİLEPSİ NEDİR?

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik çeşitleri mevcuttur. Herkes tarafından epilepsi veya sara dendiği zaman anlaşılan ve iyi bilinen tonik-klonik nöbetin yanı sıra başkalarının hiç fark etmeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de vardır. Tanımlanmış bu mevcut nöbet tiplerine rağmen herkesin geçirdiği nöbet kendine özgü bazı farklılıklar gösterebilir. Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur: parsiyel nöbetler, beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetlerdir. Jeneralize nöbetler beyinde yaygın olarak başlarlar.

Nöbet türleri tedavi tercihini değiştireceğinden, ne tür nöbet olduğunun bilinmesi hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol göstericidir. Bu nedenle birisi nöbet geçirdiğinde nöbet hakkında notlar almak hatta video çekmek çok yarar sağlar.