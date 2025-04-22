e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet neden açılmıyor?
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri tek yerden hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirmeye yarayan e-Devlet platformunda zaman zaman yoğunluk yaşanabiliyor. Peki, e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet neden açılmıyor?
Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı e-Devlet neden ulaşılamıyor? sorusu yurttaşların gündemine geldi. Peki, e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet neden açılmıyor?
E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR, SORUN MU VAR?
En çok kullanılan platform e-Devlet'e 22 Nisan Salı günü girişlerde sorun olduğu bazı kullanıcılar tarafından bildiriliyor. T.C. kimlik numarası ve kullanıcı şifreleri ile giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısında ''Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.'' ibaresini görüyor
Konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle çeşitli aksaklıklar meydana gelebiliyor.
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