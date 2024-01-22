Ebrar Karakurt doğum gününde Joker oldu, fotoğraflara beğeni yağdı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:37

Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt gerek sahadaki başarıları gerek özel hayatı gereks kendisine yapılan eleştirilere verdiği yanıtlarla adından söz ettiriyor.



Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ebrar Karakurt 24. yaş gününü kostüm partisiyle kutladı. Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt doğum gününde 'Joker' oldu.

Sosyal medyada çok beğenilen doğum günü partisine Ebrar Karakurt'un takım arkadaşları da katıldı.

Kostüm partisi olarak düzenlediği doğum günü etkinliğinden pozlarını sosyal medyada paylaşan başarılı voleybolcuya yorum yağdı.



Ebrar Karakurt'un kostümlü hallerini görenler "Çok karizmasın", "Çok karizmatik be", "Muhteşem kostümler" yorumlarında bulundu.

