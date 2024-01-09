Ebrar Karakurt'tan kariyer rekoru: 'Her sayımdan sonra...'
Rusya kadınlar voleybol ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt Dinamo Moskova karşısında tarihi bir performans sergiledi. Milli voleybolcu kariyer rekoru kırdı.
Rusya ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt, lider Dinamo Moskova karşısında enfes bir performans sergiledi.
Namağlup Dinamo Moskova'yı 3-1 ile geçen Lokomotiv Kaliningrad'da Ebrar Karakurt kariyer rekoru kırdı.
Maçı 40 sayıyla tamamlayan Ebrar Karakurt; 34 hücum, 4 blok ve 2 servis sayısı ile kariyerinin en iyi performansını sergiledi.
'ERİK DALI' İLE KUTLAMA
Lokomotiv Kaliningrad taraftarlarının, Ebrar Karakurt'un her sayısında 'Erik dalı' ile kutlama yaptığı görüldü.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, "Biz her sayımdan sonra erik dalı oynuyoruz Rusya’da. Mesela bugün 40 kere oynadık" ifadelerini kullandı.
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