Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in evliliğinde ayrılık iddiaları yeniden gündemde

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:23

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:23

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliği, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

MUTLULUK POZU DEDİKODULARI DURDURAMADI

49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile 9 ay önce evlenmişti. Dubai'de gözlerden uzak gerçekleşen bu evlilik, ilk günlerden itibaren kamuoyunun ilgisini çekmişti. Çift, Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katılarak birlikteliklerini gözler önüne sermiş, çıkan boşanma haberlerini "mutluyuz" pozu ile yalanlamıştı. Ancak bu kare bile ayrılık iddialarını tamamen sonlandıramadı.

AYRILIK KARARI NETLİK KAZANDI MI?

Son günlerde kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ayrılık kararlını kesinleştirdi. Henüz resmî bir açıklama gelmemişken, Gündeş'in sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşım iddiaları daha da güçlendirdi.

MANİDAR MESAJ: ALDATMA İDDİALARI MI VAR?

Ebru Gündeş, kişisel hesabından ünlü filozof Montaigne'in bir sözünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Herkesin gözü dışarıdadir, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir." sözlerini alıntılayan Gündeş'in bu mesajı, takipçileri tarafından "aldatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.