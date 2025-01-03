Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı gündem oldu: 'Şarkının geri kalanını söyleyemedi'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:38

Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle dün akşam yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi sanat camiasını hüzne boğdu.Ebru Gündeş'in yıllar önce yaptığı bir açıklama da akıllara geldi.

Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturduğu dönemde Ferdi Tayfur ile anısını anlatmış; sanatçının bir konserinde yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtmişti.

'BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM'

Konserde seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiğini dile getiren Ebru Gündeş, şu ifadeleri kullandı:

"Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar."