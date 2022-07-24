Ebru Gündeş'in annesi kimdir? Ebru Gündeş'in annesi neden hayatını kaybetti? Müjgan Bilgin'in cenazesi ne zaman?
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin haytaını kaybetti? Ebru Gündeş'in annesi kimdir? Ebru Gündeş'in annesi neden hayatını kaybetti?
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu. Müjgan Bilgin ilk evliliğini Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş ile yaptı. Bilgin ikinci evliliğini ise Mustafa Avvazoğlugil ile yapmıştı.
EBRU GÜNDEŞ'İN ANNESİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in bir süredir koronaviürüs nedeniyle hastanede tedavisi gördüğü öğrenildi.
MÜJGAN BİLGİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?
Müjgan Bilgin'in cenazesi 24 Temmuz Pazartesi günü öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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