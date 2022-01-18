Ebru Polat: 'Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit'
Moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu olan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini iddia etti. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.
Flash TV’de yayınlandığı günden beri sosyal medyanın gündeminde olan 'Al Sana Haber' programı, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı programa, pop müzik şarkıcısı Ebru Polat'ın iddiaları dikkat çekti.
Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.
Polat, yayında şunları söyledi:
"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."
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