Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi: Çiğnediğim tek sakız...

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:01

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı sakız paylaşımıyla tepki çekti.

Paylaşımında artan fiyatlara sitem eden Polat, bir paket sakıza 900 TL ödediğini söyledi.

Sakızı ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken tepkiler de beraberinde geldi. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.