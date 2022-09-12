Ebru Şahin’den Buğrahan Tuncer’e: Böyle star olamazsın

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:15

A Milli Basketbol takımı Fransa’ya yenilerek Avrupa Şampiyonası’na veda etti. Buğrahan Tuncer düzenlenen basın toplantısında üç sene önce kaybedilen ABD maçını hatırlatarak “İkinci defa oluyor. Herkes çok üzgün. İmkansızı yine başardık” diye konuştu.

Türkiye 2019 yılında da ABD’ye karşı Cedi Osman’ın kaçırdığı iki serbest atışla turnuvaya veda etmişti.

İki maçta da son saniyelerdeki serbest atışları kaçıran Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin bu açıklamaya tepki gösterdi.

Ebru Şahin yaptığı paylaşımda, “Bir maç toplam 10 dakikası olmayanlar takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Böyle staar olamazsınz ama nankör evet” ifadesini kullandı.

TAKİBİ BIRAKTI

Ünlü oyuncu gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Buğrahan’ın oyuncu sevgilisi Eda Ece ise sevgilisini hedef alan Ebru Şahin’i Instagram’da takibi bıraktı.