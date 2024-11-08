Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: 'Her şey paraymış!'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:50

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:51

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Akkuş, boşanma kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 5 yıl evli kaldığı Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını duyuran Akkuş, neden ayrıldığını da açıkladı.

Akkuş, boşanma dilekçesini paylaşarak şunları söyledi:

"Bugün 7 yıldır beraber olduğum, çok severek, çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

Akkuş, boşanma kararının tek nedeninin mutsuzluk olduğunu belirterek, “Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Çift, 2019 yılında evlenmişti.