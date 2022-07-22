Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a kötü haber: Daireleri icradan satıldı

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:44

İcra ihalesi dosyasına göre, alacaklı konumdaki bir kamu bankası, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile yargılanan Uğur Akkuş’a yönelik alacağının tahsili için harekete geçti. Bankanın borçlu listesinde Uğur Akkuş’un eski yöneticisi olduğu C. Uluslararası Nakliyat ile yine Akkuş’a ait AS Uluslararası Gayrimenkul şirketi yer aldı. Söz konusu krediye, Akkuş'un da şahsi kefaleti de söz konusuydu.

25 MİLYON DEĞERİNDE

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; banka, 4 milyon 514 bin 398 liralık alacağının tahsili için Akkuş’a ait Beşiktaş Arnavutköy’de bulunan üç dairenin icradan satışını talep etti. İstanbul Gayrimenkul İcra Müdürlüğünce yürütülen icra ihalesinin geçen ay tamamlandığı anlaşıldı. Müdürlük, aynı binada bulunan ve muhammen bedeli 25 milyonu aşan üç daireyi icradan satışa koydu.

İKİ DAİRE İCRADAN SATILDI

Yapılan ihalede iki daire el değiştirdi. Söz konusu iki dairenin satış tutarı, bankanın alacağını karşıladığı için 3’üncü dairenin satışının yapılmadığı öğrenildi.

KUVEYTLİ YATIRIMCILAR DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan, Uğur Akkuş’un da aralarında olduğu 7 kişi Kuveytli yatırımcıları 20 milyon dolar dolandırdıkları iddiası ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmışlardı. Geçen yılın sonunda görülen davada Akkuş 8 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.