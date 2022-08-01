Ece Erken'den Benan Kocadereli'ye sert yanıt
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin sert yanıt verdi.
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin, "Her şey abiyle anlaşmalı yürüyor. Adımı anmaya devam ederseniz reddi mirası geri çekeceğim" ifadelerini kullandı.
Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edilmesi sonrası ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı. Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli yanıt vermişti.
Ece Erken ile arasının kötü olduğu bilinen eski eşi Benan Kocadereli "Asıl mal kaçıran başka birisi" deyince ortalık karıştı.
"ABİYLE ANLAŞMALI YÜRÜYOR HER ŞEY"
Sunucu Ece Erken bu açıklamanın ardından, "Böyle bir cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek" diyerek öldürülen kocasının mallarına ilişkin, "Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Demek ki miras aslında kabul edilmiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Abiyle anlaşmalı yürüyor her şey" dedi.
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