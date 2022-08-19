Ece Erken'den, Sabah yazarına sert tepki: 'Önce Allah'a sonra yargıya hesap versin'
Sunucu Ece Erken, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Bülent Cankurt'a tepki gösterdi. Erken, "Kafamda sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıya hesap versin" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava sürerken, Hayrettin Çakır ile yakınlaştıklarını öne süren Sabah gazetesi eki Günaydın’ın yazarı Bülent Cankurt'a tepki gösterdi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Erken, "Kafamda ruhumda beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan, yazan, yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıya hesap versin" dedi.
'ERKEN VE ÇAKIR ARASINDA YAKINLAŞMA VAR' YAZMIŞTI
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın’ın yazarı Bülent Cankurt son yazısında, "Ece Erken ile Hayrettin Çakır'ın arasındaki yakınlaşma şu anda ne düzeyde bilmiyorum ama yakında öğreniriz" ifadelerini kullanmıştı.
Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum. Dinlediklerime ne ruhum ne aklım ne de kalbim dayanabildi. Bugün sabah kalkıyorum aile dostum dediğim ve çocuklarıyla yakınen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle Bülent Cankurt isimli bir muhabir haberimi yazıyor. Hem abimle yazıyor hem de yakın arkadaşımla takipleşme sebebini yazıyor. Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan yazan yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıya hesap versin."
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