Ece Seçkin koronavirüse yakalandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:15

Koronavirüse yakalanan isimler arasına Ece Seçkin de katıldı. Ünlü şarkıcı, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İçinde su bulunan bardak ile poz veren Ece Seçkin, o kareleri Instagram hesabından “Merhaba Covid-19…” notuyla yayınladı.

“NEGATİFE DÖNENE KADAR EVDEYİM”

Ardından konuyla alakalı açıklama yapan Seçkin, “Ben de elendim ama durumum iyi. Aralık ayında geçirdiğim Influenza’nın yakınında bile geçemez. Negatife dönene kadar evdeyim.” diye konuştu.