Ece Üner'den, Bakan Nebati'ye 'zam' göndermesi: 'Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek...'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, TRT ekranlarında 'Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' yanıtı sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye, 2022 yılına zam yağmuru eşliğinde girerken, ünlü sunucu Ece Üner, Bakan Nebati'ye gönderme yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi.
İğneden ipliğe her şeye üst üste gelen zamlar, yeni yılda da devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi.
Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları duyurdu.
ÜNER'DEN NEBATİ'YE GÖNDERME
Zam yağmuru gündemdeki yerini korurken; duruma bir tepki de, ünlü sunucu Ece Üner'den geldi. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye gönderme yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi.
Ünlü sunucu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına, "Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek. Zam yağmuru başladı" notunu düştü.
SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT canlı yayınında sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Nebati soruya, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.
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