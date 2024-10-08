Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:00

Oyuncu ve fenomen Ecrin Su Çoban, depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurarak depremzedeleri dolandırdığı ve kendisine dolandırıcılık amacıyla site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği iddialarıyla gündemde. Ayrıca, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği de öne sürülen Ecrin Su Çoban hakkında bu iddialar büyük yankı uyandırdı. Peki, Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen ve genç yaşta büyük bir popülarite yakalayan Türk influencer ve içerik üreticisidir. Kariyerine müzik dünyasında adım atan Çoban, 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışması ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Yarışmada gösterdiği performanslar ile dikkat çeken Ecrin Su, Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkısını seslendirerek ilk turda büyük beğeni toplamıştır. Çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi şarkısı ile yarışan Ecrin Su, yarı finalde ise Gökçe'nin Tik Tak adlı şarkısını seslendirmiş, finalde elenerek yarışmaya veda etmiştir.

Sosyal Medyadaki Yükselişi

O Ses Çocuklar'daki çıkışının ardından Ecrin Su Çoban, müziğin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde içerik üretmeye başlamıştır. Kendi adıyla açtığı YouTube kanalında eğlenceli videolar, müzik performansları ve günlük yaşantısından kesitler paylaşarak milyonlarca takipçi kazanmıştır. YouTube'da 1 milyonun üzerinde aboneye ulaşan Ecrin Su, genç yaşına rağmen sosyal medya fenomeni olarak büyük bir hayran kitlesine sahiptir.

Ecrin Su Çoban, özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olmayı başarmış, müzik kariyerini sosyal medya içerikleri ile birleştirerek geniş kitlelere ulaşmıştır. Eğlenceli ve özgün videoları, samimi tarzı ve genç enerjisi, onu hem Türkiye’de hem de dünya genelinde genç sosyal medya kullanıcıları arasında popüler bir isim haline getirmiştir. Aynı zamanda influencer olarak da çeşitli markalarla işbirlikleri yaparak kariyerine yön vermeye devam etmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN HAKKIMDA ORTAYA ÇIKAN İDDİALAR NELERDİR?

Son günlerde Ecrin Su Çoban olayı kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerinin ardından, çeşitli iddialar da gündeme gelmeye başladı. İddialara göre, Ecrin Su Çoban’ın, Discord platformu üzerinden bazı gruplarla bağlantılı olduğu ve bu platformlarda bazı kişilere şantaj yaptığı öne sürüldü. Bu ciddi suçlamalar sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kesimin dikkatini çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Ecrin Su Çoban ve avukatı, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Avukatlar, müvekkillerinin bu tür suçlamalarla haksız bir şekilde hedef alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını dile getirdi. Ecrin Su Çoban ise, yaşanan bu olaylar hakkında sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama yapmamış ve konuya ilişkin sessizliğini korumayı tercih etmiştir.