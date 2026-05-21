Volkan Bahçekapılı'nın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir? Volkan Bahçekapılı ne iş yapıyor? Volkan Bahçekapılı neden gözaltına alındı?

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Volkan Bahçekapılı, aslen Trabzonludur. İş dünyasında çeşitli yatırımlarıyla tanınan Bahçekapılı, detaylı iş geçmişi hakkında kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgilerle bilinmektedir. Bazı kaynaklar, kendisinin menajerlik sektöründe, özellikle Ahmet Bulut'un şirketinde komisyoncu olarak görev aldığını belirtmektedir.

VOLKAN BAHÇEKAPILI'NIN ÖZEL HAYATI

Volkan Bahçekapılı, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilikten iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Aynı zamanda eski milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun da kuzenidir. 10 yıl süren evliliğinin ardından Buse Terim ile 2024 yılının Mart ayında anlaşmalı olarak boşanmıştır.

BUSE TERİM İLE BOŞANMA SÜRECİ

Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim, 10 yıllık evliliklerini 2024 yılının Mart ayında anlaşmalı olarak sonlandırmıştır. Boşanma nedeni olarak "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gösterilmiş, ancak kamuoyunda Seçil Erzan davasının bu ayrılıkta etkili olabileceği yönünde spekülasyonlar da yapılmıştır. Buse Terim, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarda, anlaşmazlıklar nedeniyle evliliklerini bitirme kararı aldıklarını belirtmiştir.

VOLKAN BAHÇEKAPILI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.