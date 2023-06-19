Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! O ayrıntı dikkat çekti...

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:04

Ünlü oyuncu Eda Ece, 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eda Ece‘nin 21 Haziran’da kıyılacak olan nikâh töreninin davetiyesi ortaya çıktı.

Başarılı oyuncunun 'Ece' sayılan soyadının ''Uzunalioğlu'' olduğunu görenler şaşkınlığını gizlemeyedi. Ünlü ismin davetiyesine sosyal medyada; 'Nasıl yani Ece değil mi soyadı?', ''Soyadının Ece olmadığını an itibarıyla öğrendim'', ''Ben neden Eda'nın soyadını hep Ece zannettim' gibi yorumlar yapıldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçen günlerde bir ödül törenine katılan Eda Ece, depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti.

Ece'nin yaptığı konuşma şu şekilde:

"Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında içim kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum."