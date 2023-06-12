Eda Taşpınar'a açılan ‘camide fotoğraf’ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Eda Taşpınar’a sosyal medyada paylaştığı cami fotoğrafı nedeniyle, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Tasarımcı Eda Taşpınar’ın İstanbul Sultanahmet’teki bir otelin yerleşkesinin içinde bulunan camide çektirdiği fotoğraf günlerce linç edilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar ise gelen tepkiler üzerine fotoğraf karesini silmişti.
Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Başsavcılık, Taşpınar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık kararında “Kanun ve gerekçesiyle, şüphelinin savunması ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadı” denildi. Taşpınar hakkında takipsizlik kararı verildi.
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