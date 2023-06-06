Aynı habere bir savcı takipsizlik verdi, başka savcı da dava açtı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 06.06.2023 - 14:03

Diyarbakır’da rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan ve yargıya taşınan yolsuzluklarla ilgili haber yapan gazeteci Sertaç Kayar hakkında aynı suçlamayla açılan soruşturmalardan birinde takipsizlik kararı verilirken, diğer soruşturma ise davaya dönüştü.

MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre, gazeteci Kayar'ın 'hakaret' suçlamasıyla iki yıla kadar hapsi istendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayar hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Gazeteci Kayar, bu soruşturmalar kapsamında üç kez ifade verdi. Bu soruşturmaları yürüten bir savcı Kayar hakkında takipsizlik kararı verirken, diğer bir savcı ise “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

'SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI'

Kayar hakkında 17 Mart 2023 tarihinde verilen takipsizlik kararında, soruşturmanın Yunus Kılıç’ın şikayetiyle başladığı belirtildi. Kararda, şikâyete konu haberin içeriğinde müştekinin isminin kodlanarak verildiği, gazeteci Kayar’ın ifadesinde suçlamaları reddettiği belirtilen Kararda, haberin TCK’nin 125 maddesinde düzenlenen “Hakaret” suçu kapsamında olmadığı, ağır eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, bu nedenle suçun yasal unsurları oluşmadığı ifade edildi.

Gazeteci Kayar hakkında 'hakaret' suçlamasıyla açılan diğer soruşturmada ise 3 Mart 2023 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamedeki suçlamalar, suç unsuru gösterilen haberdeki ifadeler, müşteki ve suç tarihi takipsizlik kararı verilen soruşturma ile aynı. Kayar’ın haberini kaynak göstermeden yayınlayan Mehmet Yılmaz’ın ifadesi de iddianamede Kayar aleyhine suç delili olarak yer aldı. Kayar’ın ifadesinde haberi kendisinin yapmış olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçu ikrar ettiği savunulan iddianamede, polisin tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında bu haberin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Haberde ismi geçen federasyonun Türkiye’de tek olduğu, “mağdur” Yunus Kılıç’ın da bunun başkanı olduğu kaydedilen iddianamede, ismi ve soyismi kodlanarak verilmiş olsa bile haberde rüşvet almakla itham edilen kişinin müşteki olduğunun açıkça belli olduğu savunuldu. İddianamede, Kayar’ın hakaret içeren haber yapmak suretiyle üzerine atılı “Hakaret” suçunu işlediğini ve bu konuda yeterli şüphe bulunduğu öne sürülerek, Kayar’ın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılması istendi.

Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında olan suç nedeniyle kamu dava davası açılmadan önce dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmaması nedeniyle Kayar hakkında kamu davasının açıldığı belirtildi.