Edip Akbayram'ın cenaze töreninde büyük saygısızlık: Cahit Berkay'dan tepki!
Edip Akbayram’ın cenazesinde, fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye Cahit Berkay'dan sert tepki geldi. Berkay, cenazede yaşanan bu istekler karşısında, "Şurada fotoğraf yapmayın" diyerek tepki gösterdi.
Dün son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçı Edip Akbayram’ın cenazesinde, ünlü isimlerle fotoğraf çektirme isteği yine gündeme geldi.
Ahmet Selçuk İlkan ile özçekim yapan bir yurttaş, daha sonra Cahit Berkay’ın yanına giderek fotoğraf çektirmek istedi.
Ancak, yakın arkadaşı Edip Akbayram’ın acısıyla sarsılan Berkay, tepkisini göstererek fotoğraf çekilmek isteyen kişiye, "Şurada fotoğraf yapmayın" diyerek karşılık verdi.
Berkay, cenazeye ilişkin sosyal medyada yayılan video hakkında bir açıklama yaparak, şunları söyledi:
"Sevgili Edip Akbayram’ın cenazesinde bana sorulan saçma sorulara, fotoğraf çektirmek isteyenlere verdiğim tepkiyi gösteren videolar dolaşıma girmiş. Ben bir can dostumu kaybettim, bu ülke Edip Akbayram gibi bir değerini kaybetti."
Berkay, cenazede yaşanan bu tür isteklerin, acılı bir dönemde son derece yersiz olduğunu belirtti.
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