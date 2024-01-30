Cahit Berkay'dan çağrı: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'na sahip çıkalım

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:35

Moğollar grubunun kurucusu ve Cem Karaca'nın yakın arkadaşı müzisyen Cahit Berkay, Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine sahip çıkılmasını istedi.

Filmle ilgili kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebiyle dava açan Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca'ya tepki gösteren Cahit Berkay, "Cem Karaca’nın Göşyaşları’nı sinemalardan geri çekmeye çalışanlara Cem’e ve filme sahip çıkarak cevap verelim"

"AMBULANS ÇAĞIRSA..."

Cem Karaca'nın hayatını kaybettiği gün yaşananlarla ilgili de "Ayrıca o gece Cem fenalaştığında taksi çağırmak yerine karşı dairedeki Emrah’a haber verse ya da ambulans çağırsa acaba Cem hala aramızda olur muydu diye de düşünmeden edemiyorum" ifadelerini kullanan Berkay, film için destek istedi.

Moğollar'ın vokalisti ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın paylaşımını alıntılayan Cahit Berkay şunları kaydetti:



