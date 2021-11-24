Edis'ten 'dolar' açıklaması: "Demez olaydık"
Şarkıcı Edis ve Gülşen'in seslendirdiği 'Nirvana' şarkısı, doların 23 Kasım Salı günü 13,45'e kadar yükselmesi ile birlikte yeniden gündem oldu. Edis, şarkı sözlerindeki dolara gönderme yapan kullanıcıya verdiği yanıtta, "Demez olaydık" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de faizlerin, dünyanın aksine, düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, Türk Lirası Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşadı.
23 Kasım Salı günü, Dolar 13,45'i, euro ise 15,16'yı gördü. Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. Pek çok ünlü isim, TL'nin dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.
İronik paylaşımlarla iktidarı eleştiren kullanıcılar gün boyu yaptıkları paylaşımlarla kur krizini gündemde tuttu. İronik paylaşımlardan biri de Edis ve Gülşen'in seslendirdiği Nirvana şarkısı üzerinden yapıldı.
ŞARKI SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Enes Karahan adlı kullanıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nirvana şarkısının sözlerine gönderme yaparak, "Edis'in dediği gibi 'Duygularım dolar gibi artıyor'” dedi.
Twieeti alıntılayan şarkıcı Edis ise, Karahan'a verdiği yanıtta, "Demez olaydık" ifadelerini kullandı.
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