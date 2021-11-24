Edis'ten 'dolar' açıklaması: "Demez olaydık"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:12

Türkiye'de faizlerin, dünyanın aksine, düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, Türk Lirası Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşadı.



23 Kasım Salı günü, Dolar 13,45'i, euro ise 15,16'yı gördü. Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. Pek çok ünlü isim, TL'nin dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.



İronik paylaşımlarla iktidarı eleştiren kullanıcılar gün boyu yaptıkları paylaşımlarla kur krizini gündemde tuttu. İronik paylaşımlardan biri de Edis ve Gülşen'in seslendirdiği Nirvana şarkısı üzerinden yapıldı.

ŞARKI SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Enes Karahan adlı kullanıcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nirvana şarkısının sözlerine gönderme yaparak, "Edis'in dediği gibi 'Duygularım dolar gibi artıyor'” dedi.



Twieeti alıntılayan şarkıcı Edis ise, Karahan'a verdiği yanıtta, "Demez olaydık" ifadelerini kullandı.

