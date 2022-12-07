Editör nedir? Nasıl editör olunur? Editör olmak için gerekenler neler?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:53

Basım ve yayın sektörlerinin vazgeçilmez meslek gruplarından olan editörlüğe olan rağbet gittikçe artıyor. Editör olma yolculuğuna nasıl başlanacağı ve işe yarayacak fikirler merak ediliyor. İşte editörlük hakkındaki bütün ayrıntılar...

EDİTÖR NEDİR?

Editör, kitap, gazete, dergi veya web sitelerinde yayımlanmak üzere içerikleri üreten, planlamalarını yapan, gözden geçiren ve revize eden kişidir.

NASIL EDİTÖR OLUNUR?

Editör olmak için üniversitelerin Türk Dili ve edebiyatı bölümü, Türkçe öğretmenliği bölümünde ya da iletişim fakültesinde okunabilir. Fakat editörlük, okulunu okumadan da yapılabilen bir meslektir. Okul dışında editör olmak için yapılması gerekenler ise şunlardır:

Yazım ve imla kurallarına hakim olmak.

Türkçeyi etkili kullanma becerisine sahip olmak.

Okuma ve yazma eylemini artırmak.

Video içerikleri izlemek.

Araştırmak ve yenilikleri takip etmek.

Yabancı dili geliştirmek.

Uzman olmak istenilen alanda (içerik editörlüğü, kitap editörlüğü, haber editörlüğü veyahut video editörlüğü) eğitim almak.

Pratik yapmak (bir taslağı düzenlemek vb.) ve projeler tasarlayıp hayata geçirmek.

EDİTÖR OLMAK İÇİN GEREKENLER NELER?

Editör olmak için yazım ve imla kurallarına hakim bir şekilde çalışabilmek, her içeriği detaylı ve titizlikle hazırlamak ve gözden geçirebilmek önemlidir. Bir editör ne kadar araştırmacı olur ve yeniliğin peşinde koşar, gündemi takip eder ve kendini geliştirebilirse, yaptığı işte o kadar başarılı olacaktır. İçerik stratejisine uygun kalmak ve belirli bir temanın içinden çıkmamak da oldukça önemlidir.