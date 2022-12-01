01 Aralık 2022 Perşembe

Kemal Özer, “Ozanın görevi” başlıklı yazısında sanki bugünleri düşünmüş, diyor ki: “Olayların ozanı zorladığı günlerdeyiz. Hızlı bir gelişim süreci duran hiçbir şeyi bağışlamıyor, herkesi her yerde harekete çağırıyor.” (Yeni A dergisi, Nisan 1970)

İki yıl salgın arasının ardından 39. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 3 Aralık Cumartesi günü açılıyor; kitap şenliği başlıyor... Onur yazarı Nazlı Eray...

Kitabın, kültürün öneminden yola çıkarak, herkesin aydınlanmaya gereksinimi olduğunu, bunu da ancak kitaplar yoluyla kazanabileceğini hiç unutmayalım.

Kemal Özer’in bu sözü de sanki bugünlerde hepimizin demokrasiye katkı vermek için hareket etmesi gerektiğini vurgulamıyor mu?

Kitaplar ve bilim, bizi aydınlığa götüren, doğru düşünmemizi sağlayan mihenk taşları değil mi? Uğur Mumcu gibi söylersek, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamayız”!

İşte 11 Aralık Pazar akşamına kadar açık kalacak olan fuarda binlerce kitap, yüzlerce yazar, onlarca etkinlik bizi bekliyor. Seçimi elbette kendi düşün dünyanıza göre yapacak, ona göre karar vereceksiniz.

Her şeyden önce onca kitabı bir arada görmek, dokunmak, incelemek, koklamak, indirimli (belki, yazarından imzalı) olarak alabilme olanağına sahip olmak bir şans, bir güzel anı değil mi? Demokrasiye katkı vermekse, toplumsal yaşamın bireye yüklediği vazgeçilmez görev.

Bu nasıl olacak derseniz? Yanıtı çok yalın: Herkes okuyacak, cahillikten kurtulacak! Doğru karar verecek!

Aklı, bilgiyi, bilimi önceleyerek seçimi yapacak da ondan.

AKLIN YOLU BİNDİR

Bir başka şair Talat S. Halman, “Aklın yolu bindir” diyor ve yerleşik olan “Aklın yolu birdir” deyişini de faşist bir yargı olarak adlandırıyor. “Çünkü akıl o kadar zengindir ki bir yola sığmaz, on yollar gerekir. Ama faşizmin yolu tektir” diyordu Aklın Yolu Bindir/Talat S. Halman Kitabı’nda. (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) Bu nehir söyleşi kitabını yapan Cahide Birgül “üç mevsim iki coğrafyada oluşturulmuş bir kitap” diyerek kitabının yapım süresi ve yeriyle ilgili bilgiler veriyor.

Öte yandan bu kitap henüz Halman’a ulaşmadan gazeteci, yazar Sedef Kabaş, o dönemde çalıştığı İnternational CNN’e Amerika’da yaşayan Halman’ı, söyleşi için davet eder, sürpriz yapar. Yaptıkları bu güzel söyleşi televizyonda yayımlandığında ise tüm dünyada yankılanır.

İşte kitabın, yazarın önemi...

Söz Sedef Kabaş’tan açılmışken onun son iki söyleşi kitabını okumadıysanız, aklınızda bulunsun derim: Hayatını Seçen Kadın: “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat (Remzi Kitabevi) ile telif geliri ÇYDD’ye bağışlanmış, 109 yaşına basan Muazzez İlmiye Çığ kitabı: Muazzam Muazzez/Muazzez İlmiye Çığ’dan 100 Yaşın Sırları, Yaşama Dair Muhteşem Tavsiyeler” (Asi Kitap Yayınları).

ÖZLEDİĞİNİZ KİTAP

İki yıllık fuar özlemini gidermek, “kitabın şehre dönmesini” kutlamak bir yana, aradığı kitabını bulmak, yazarıyla tanışmak, bir söyleşi programı izlemek için yollara düşen, yüzlerce binlerce okur vardır kuşkusuz. Onlar fuarın cadde ve sokaklarında gezerken kim bilir kendileri gibi nice kitap sevdalısı ile karşılaşıp hasret gidereceklerdir? Kim bilir aldıkları kitap ya da kitaplar, yaşamlarını nasıl değiştirecek, yeni heyecanlara nasıl yol alacaklardır? Kim bilir belki de yazdıkları ilk yapıta bir yayıncı bulup yazı dünyasına nasıl adım atacaklardır? Kim bilir hangi eski dostla ayaküstü konuşup yaşamlarına renk katacaklardır?

Tüm bunlar özlediğiniz bir kitabı bulmak için yola çıktığınızda karşılaşabileceğiniz güzel şeylerin birkaçı olabilir.

Ozanın görevi olduğu gibi, okurun da kitap şenliğinde görevi olmalı; Kemal Özer’in çağrısı elbette herkesi kapsıyor; durmayalım, tarih bizi bağışlamaz yoksa... Durursak, düşeriz!