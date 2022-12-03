İstanbul Kitap Fuarı başlıyor!
TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, iki yıl aranın ardından kapılarını bugün 39. kez açıyor.
Fuar 11 Aralık’a kadar sürecek. Bu yılki sloganı “Kitap şehre geri dönüyor” olarak belirlenen ve “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla yapılacak fuarda Cumhuriyet yazarları da kitaplarını imzalayacak, söyleşi ve panellere katılacak.
Fuarda bugün Zeynep Oral, Mustafa Köz, Öner Yağcı ve Mehmet Emin Kunt, Cumhuriyet Kitapları standında (Salon 3/351) saat 14.00’ten itibaren okurlarıyla buluşacak.
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