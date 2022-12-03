İstanbul Kitap Fuarı başlıyor!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Fuar 11 Aralık’a kadar sürecek. Bu yılki sloganı “Kitap şehre geri dönüyor” olarak belirlenen ve “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla yapılacak fuarda Cumhuriyet yazarları da kitaplarını imzalayacak, söyleşi ve panellere katılacak.

Fuarda bugün Zeynep Oral, Mustafa Köz, Öner Yağcı ve Mehmet Emin Kunt, Cumhuriyet Kitapları standında (Salon 3/351) saat 14.00’ten itibaren okurlarıyla buluşacak.

